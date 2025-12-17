El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló su presión contra Venezuela tras anunciar un bloqueo total a todos los buques petroleros que entren o salgan de dicho país.

Según acusó Trump, Venezuela supuestamente robó “petróleo, tierras y otros activos” a Estados Unidos, los cuales está utilizando Nicolás Maduro para financiarse, así como el tráfico de drogas, la trata de personas, entre otras acciones.

Trump aumenta amenazas contra Venezuela tras anunciar bloqueo a petroleros

Hoy martes 16 de diciembre, el presidente Trump anunció una escalada en su presión contra Venezuela, tras ordenar un bloqueo masivo a todo barco petrolero que busque entrar o salir del país.

Mediante un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que actualmente Venezuela se encuentra completamente rodeada por la mayor presencia naval que jamás se haya reunido en Sudamérica.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Foto / AP)

Además, amenazó a Maduro, asegurando que la presión y el shock para su país “será como nada que hayan visto antes”.

Lo anterior, dijo, hasta que Venezuela regrese a Estados Unidos el supuesto petróleo, tierras y activos que señala le fueron robados a su país.

Donald Trump acusa al régimen de Nicolas Maduro de utilizar estos robos para financiar a su movimiento a través de la venta de petróleo u otros activos, entre ellos el terrorismo.

El presidente estadounidense señaló que es debido a estos motivos por los cuales designó al régimen de Venezuela como una organización terrorista extranjera.

Asimismo, se lanzó también contra los migrantes que dijo fueron enviados a Estados Unidos por Maduro, mismo que dijo ingresaron bajo la “inepta y débil” administración de Joe Biden.

Al respecto, volvió a la carga contra los migrantes de Venezuela, asegurando que redoblará esfuerzos para que sean deportados a su país de origen de manera inmediata.