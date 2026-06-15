Estados Unidos firmó un acuerdo con Irán de manera digital para poner fin al enfrentamiento que se ha extendido por más de 4 meses; ya cuenta con la firma de Donald Trump y JD Vance.

De acuerdo con el reporte de este lunes 15 de junio se firmó un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra entre ambos países.

Asimismo, funcionarios del gobierno de Donald Trump señalaron que la ceremonia formal para la firma de este acuerdo será el próximo viernes 19 de junio.

Con esto, se espera que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se incremente de manera gradual.

Estados Unidos e Irán firman digitalmente acuerdo para terminar su guerra

Estados Unidos e Irán firmaron digitalmente un acuerdo con el que terminarán la guerra que han sostenido por más de 4 meses, este lunes 15 de junio.

De acuerdo con Reuters, el acuerdo fue firmado por:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento de Irán

Las negociaciones para este acuerdo concluyeron tras 3 semanas de negociaciones para poner fin a esta guerra y recuperar el tráfico de los mercados.

Sin embargo, este acuerdo aplazaría las conversaciones sobre el contenido del programa nuclear de Irán, que Estados Unidos se ha empeñado en que cierre por completo.

A pesar de ello, este acuerdo que se firmará en una ceremonia formal el próximo viernes, representa el mayor avance hacia la resolución de este conflicto.

Cabe señalar que este acuerdo incluye la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y, con ello, se agilizará el administraciones mundial de petróleo y gas.

“Se observará un aumento significativo del tráfico en el estrecho de Ormuz, que de hecho ya está comenzando, y que irá incrementándose gradualmente con el tiempo”, señaló un funcionario de Estados Unidos a Reuters que pidió mantenerse en anonimato.