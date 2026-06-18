Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, compartió una carta sobre el acuerdo firmado con Estados Unidos para poner fin a su guerra.

Desde redes sociales, Mojtaba Jamenei, rompió el silencio y compartió el mensaje que dirigió a la comunidad iraní tras la firma del Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

Asimismo, señaló que las medidas de presión que Estados Unidos tomó ante su desesperación, cambiaron por un compromiso que decidió aceptar.

Mojtaba Jamenei espera que acuerdo con Estados Unidos se cumpla sin mayores exigencias

El líder supremo de la Revolución Islámica, Mojtaba Jamenei, señaló que el “Honorable Presidente” Masoud Pezeshkian asumió la defensa de los derechos de la nación y sus ciudadanos, por lo que decidió aceptar el acuerdo que se firmó con Estados Unidos.

“En principio, yo tenía una opinión diferente, pero debido al compromiso que el Honorable Presidente, en su calidad de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, asumió ante mí en su nombre y en el de los demás miembros para salvaguardar los derechos de la nación iraní” Mojtaba Jamenei

Mensaje de Mojtaba Jamenei (@MKhamenei_ir/ X)

Asimismo, reiteró que ante la declaración explícita del presidente para aceptar la responsabilidad de salvaguardar los derechos de la nación iraní y su resistencia, aceptó la firma y emisión del acuerdo.

En el mismo sentido, señaló que el presidente de Irán dejó claro que se mantendrá el cumplimiento del acuerdo con Estados Unidos.

Además resaltó que Irán no se va a someter a demandas excesivas posteriores a este acuerdo.

Negociaciones con Estados Unidos tras el acuerdo no significan la aceptación de sus demandas: Mojtaba Jamenei

Por otra parte, Mojtaba Jamenei señaló que tanto él como “la orgullosa nación” de Irán esperan el cumplimiento del acuerdo con las condiciones establecidas.

Asimismo, señaló que las negociaciones presenciales que surjan en el futuro no significan que se deba aceptar “la opinión del enemigo” solo por haber firmado el acuerdo.