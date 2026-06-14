Shehbaz Sharif confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz definitivo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El primer ministro de Pakistán reveló que la ceremonia oficial de firma se llevará a cabo el viernes 19 de junio de 2026 en Suiza, con la presencia de mediadores internacionales.

Shehbaz Sharif agradeció a ambas partes por su compromiso y destacó que el acuerdo de paz incluye un cese inmediato de las operaciones militares, lo que representa un paso histórico hacia la estabilidad regional.

Acuerdo Estados Unidos e Irán incluye cese al fuego en Líbano

Shehbaz Sharif detalló que el cese de acciones militares incluye las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Mientras se espera la fecha del 19 de junio, se van a llevar a cabo una serie de reuniones esta semana para las conversaciones técnicas y la ceremonia de firma.

Aunque no se mencionó en el mensaje del primer ministro de Pakistán, el acuerdo no solo implicaría el cese al fuego sino la apertura del Estrecho de Ormuz.

Pakistán reconoce mediadores para el acuerdo Estados Unidos e Irán

Uno de los mediadores fue Qatar, de quien Pakistán destacó como líder para que se alcanzara el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

De la misma manera, resaltó las contribuciones de Arabia Saudita y de Turquía.