En un hecho histórico para la diplomacia internacional, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz definitivo que pone fin a las hostilidades militares.

La ceremonia de firma se realizará el viernes 19 de junio en Suiza, con la presencia de mediadores internacionales.

El pacto contempla el cese inmediato de operaciones militares en todos los frentes, incluida la región del Líbano, y la apertura del Estrecho de Ormuz para reactivar el flujo petrolero.

El presidente Donald Trump calificó el acuerdo como un logro sin precedentes.

Detalles del acuerdo de paz de Estados Unidos e Irán

El acuerdo de paz contempla el cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el territorio del Líbano.

Uno de los puntos más críticos de este “Gran Acuerdo” (Great Deal) es la apertura del Estrecho de Ormuz tras la firma, permitiendo labores de remoción de minas para que el petróleo vuelva a fluir libremente, beneficiando la economía de la región y del mundo.

Declaraciones de Donald Trump e Irán

El presidente Donald Trump expresó a través de sus redes sociales que este acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región, destacando que ha logrado lo que muchos presidentes anteriores intentaron sin éxito.

Por su parte, Irán ha asegurado que el texto del acuerdo será ratificado formalmente durante la jornada en suelo suizo.