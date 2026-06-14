El negociador jefe de iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo 14 de junio de 2026 que es “imposible seguir adelante” con un acuerdo entre Irán y Estados Unidos mientras continúen las agresiones de Israel contra Líbano.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, escribió Qalibaf en X, en una aparente referencia a las negociaciones de paz impulsadas por Washington.

El también presidente del Parlamento iraní sostuvo que los nuevos ataques israelíes contra el barrio de Dahye, en Beirut, demostraron nuevamente que Estados Unidos “carece de la voluntad o de la capacidad para cumplir sus compromisos” en la región.

Trump pone fecha a un acuerdo de paz con Irán: será el 14 de junio (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Irán advierte que Estados Unidos no obtendrá concesiones mientras respalde a Israel

Mohamad Baqer Qalibaf también aseguró que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a las operaciones militares de Israel.

“La táctica del ‘policía bueno, policía malo’ ha quedado obsoleta”, afirmó el funcionario iraní.

Las declaraciones se producen en un momento clave para las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Según Donald Trump, ambas naciones están cerca de firmar un memorando de entendimiento que permitiría poner fin al conflicto.

Trump aseguró que el acuerdo podría concretarse este mismo domingo; sin embargo, autoridades iraníes han insistido en que la firma ocurriría “en los próximos días”.

Por ello, la fecha definitiva del acuerdo sigue siendo incierta debido a las diferencias que persisten entre ambas partes, especialmente por los ataques israelíes en la región.

Pese a ello, Estados Unidos, Pakistán e Irán han confirmado que, cuando se concrete, la firma del acuerdo se realizará de manera virtual y electrónica.

Israel vuelve a atacar Beirut y complica las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

La reacción de Teherán ocurrió después de que Israel lanzara este domingo nuevos bombardeos contra el barrio de Dahye, en Beirut, considerado un bastión de Hizbulá.

De acuerdo con los primeros reportes, los ataques han dejado al menos dos personas muertas.

No es la primera vez que una ofensiva israelí coincide con avances diplomáticos entre Teherán y Washington.

En semanas recientes, cuando ambas partes lograron acercar posiciones en las negociaciones, Israel llevó a cabo otra operación militar en Beirut, a la que Irán respondió con ataques contra objetivos israelíes.

La escalada de tensión ha complicado las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, retrasando nuevamente los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.