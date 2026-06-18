Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo que busca encaminar el fin de la guerra en Medio Oriente, en un movimiento diplomático que acerca a ambas naciones tras meses de tensión.

El presidente Donald Trump firmó el memorando de entendimiento junto con representantes iraníes, adelantando la entrada en vigor de un pacto que inicialmente sería formalizado días después.

La firma electrónica del documento fue confirmada por autoridades de ambos países, mientras que Donald Trump suscribió el acuerdo desde el Palacio de Versalles.

The moment President Trump signs the Iran deal at the Palace of Versailles.



The agreement was finalized during a dinner hosted by French President Emmanuel Macron inside the historic palace.



The signing marked a major diplomatic milestone after months of negotiations aimed at… pic.twitter.com/slt91WwA2O — Fox News (@FoxNews) June 18, 2026

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre una etapa de diálogo entre Washington y Medio Oriente

Diversos medios internacionales reportaron que el documento fue firmado electrónicamente por Estados Unidos e Irán antes de la fecha prevista originalmente.

Posteriormente, Trump rubricó el memorando durante actividades diplomáticas celebradas en Francia, en el contexto de encuentros paralelos a la reciente cumbre del G7.

Funcionarios estadounidenses señalaron que la aceleración del calendario permitió poner en marcha mecanismos previstos para reducir riesgos en una región estratégica.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que el acuerdo fue validado formalmente mediante procedimientos electrónicos reconocidos por ambas partes.

La guerra en Medio Oriente podría llegar a su fin; el acuerdo se podría firmar en los próximos días (Michelle Rojas)

Las autoridades iraníes explicaron que el entendimiento contempla compromisos relacionados con la reducción de hostilidades y medidas orientadas a fortalecer la estabilidad regional.

Uno de los puntos más relevantes es la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, corredor marítimo fundamental para el comercio internacional de petróleo y gas.

Aunque ya no será necesaria una ceremonia formal de firma, las delegaciones de Estados Unidos e Irán mantendrán el encuentro previsto en Ginebra para negociar los siguientes pasos.

Las conversaciones futuras abordarán asuntos pendientes, entre ellos mecanismos de verificación, seguridad regional y otros temas considerados esenciales para alcanzar un acuerdo definitivo.