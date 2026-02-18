El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a tensar la relación con Irán, encendiendo las alertas.

Pues las fuerzas armadas estadounidenses estarían planeando un posibles ataques contra Irán, ya que para Trump la opción militar sigue sobre la mesa.

Las alertas se encienden, Trump podría ordenar ataque a Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán se tensa, luego de que se encendieran las alertas, pues se dice que Trump podría ordenar un ataque, mientras ya hay evidencia de un despliegue militar.

Ya que desde finales de enero, Estados Unidos había estacionado el portaaviones USS Abraham Lincoln en la región, además de que está previsto que el USS Gerald Ford se incorpore a las operaciones.

Según información de fuentes en anonimato, la presencia de estos barcos estadounidenses tienen una doble función, disuadir cualquier ataque contra los intereses estadounidenses y enviar una señal a Teherán sobre la gravedad de la situación.

Asimismo, Estados Unidos aumenta más la tensión pues también ha reforzado su capacidad en Medio Oriente con un despliegue de varios aviones militares de transporte, caza y reconocimiento en la región.

Trump será quien ordene un ataque a Irán

Ante la tensión y alerta, el vicepresidente J.D. Vance advierte que la opción militar por parte de los Estados Unidos en contra de Irán sigue activa, sin embargo será Trump quien tenga la última palabra para ordenar un ataque.

“Esperamos no llegar nunca a ese punto, pero si lo hacemos, será el presidente quien decida”. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Por lo que el vicepresidente J.D. Vance expresó que el presidente Trump se reserva el derecho de reconocer cuando la diplomacia prácticamente haya terminado.

Ya que Trump ha fijado un “plazo de dos semanas”, pues el objetivo principal de Estados Unidos es impedir que Irán adquiera un arma nuclear, ya sea mediante la diplomacia o mediante otras opciones.