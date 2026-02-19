Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha elevado la tensión en Medio Oriente al sugerir que en un plazo de 10 días decidirá atacar a Irán si no se llega a un acuerdo diplomático.

El plazo fue fijado por Donald Trump durante la Junta de la Paz, en la que prometió dar 10 mil millones de dólares para reconstruir Gaza y detener los conflictos armados en medio oriente.

Donald Trump anuncia que en 10 días decidirá si ataca Irán; eleva tensión en la región

Durante la primera Junta de la Paz, el presidente Donald Trump anunció que en un plazo de 10 días decidirá si lanzará una acción militar a Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo (...) Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump eleva tensión con Irán al fijar plazo de 10 días (Mark Schiefelbein / AP)

Este jueves 19 de febrero, Donald Trump hizo un llamado a Irán para llegar a un acuerdo de paz y amenazó que si no se da por la vía diplomática “sucederán cosas malas”, aunque no especificó más.

Fuerzas militares de Estados Unidos ya han sido desplegadas hacia Irán desde hace unos días, por lo que estarían en la espera de la orden de Donald Trump para atacar a la región.

Cabe mencionar que, además de Estados Unidos, a la Junta de la Paz asistieron países como: