En el marco de la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra, se informó que Irán avanzó con Estados Unidos en un consenso sobre los “principios rectores” de un posible acuerdo nuclear.

“Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo” Ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí

Sobre estos avances, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, precisó que esto no significa que se llegará pronto a un acuerdo, pues aún falta la redacción del proyecto nuclear.

Las conversaciones con Irán se desarrollan bajo fuertes advertencias de Estados Unidos, que ha reiterado la posibilidad de una intervención militar en caso de que fracasen los encuentros.

Irán se prepara ante un choque con Estados Unidos (Unsplash)

Irán y Estados Unidos avanzan en acuerdo nuclear, pero persisten diferencias

En este segundo encuentro, uno de los principales obstáculos para avanzar en el acuerdo nuclear fueron las diferencias en torno al programa nuclear y militar de Irán, ya que Estados Unidos exige restringir el desarrollo de misiles balísticos.

No obstante, esta solicitud no ha sido bien recibida por el gobierno iraní, pues dicho país considera que se afectaría su capacidad defensiva, quedando en una posición vulnerable en Medio Oriente.

Asimismo, las autoridades iraníes han señalado que podrían disminuir sus reservas de uranio altamente enriquecido si Estados Unidos accede a negociar un alivio de las sanciones económicas.

La representación de Irán estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Abass Araqchi, mientras que el equipo estadounidense incluyó a los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.