El Ejército de Estados Unidos se prepara para operaciones sostenidas durante semanas contra Irán si el presidente Donald Trump ordena un ataque, informaron 2 funcionarios a Reuters.

Las fuentes, que hablaron bajo anonimato por la naturaleza sensible de la planificación militar, señalaron que el escenario contempla un conflicto más amplio que anteriores enfrentamientos entre ambos países.

Diplomacia en marcha entre Estados Unidos e Irán y refuerzo militar en la región

La revelación eleva la tensión en la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, mientras la Casa Blanca mantiene contactos indirectos para explorar posibles acuerdos.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sostendrán negociaciones el martes en Ginebra, con mediación de representantes de Omán, en busca de avances diplomáticos.

Donald Trump (SHAWN THEW / POOL / EFE)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que la preferencia de Donald Trump es un acuerdo con Teherán, aunque reconoció que alcanzarlo resulta complejo.

Paralelamente, Donald Trump ha reforzado la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, acumulando fuerzas que incluyen un portaaviones adicional y miles de soldados.

Funcionarios confirmaron que el Pentágono desplegará aviones de combate, destructores con misiles guiados y capacidades de ataque y defensa ante posibles represalias.

En Carolina del Norte, Donald Trump habló ante soldados y mencionó abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en Irán.

El presidente afirmó que durante 47 años Irán ha prolongado negociaciones sin resultados, mientras Washington evalúa escenarios militares y diplomáticos en un contexto regional incierto.