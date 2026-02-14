El presidente Donald Trump ordenó el viernes 13 de febrero el despliegue de un portaaviones de Estados Unidos frente a las costas de Irán.

Lo anterior, luego de que sostuviera una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien abordó la tensión que sostienen actualmente ambos países con el régimen iraní del ayatolá Alí Jamenei.

Portaaviones USS Gerald R. Ford (Cortesía)

Trump moviliza portaaviones de Estados Unidos hacia las costas de Irán; insiste en lograr acuerdo nuclear

Luego de su encuentro con Benjamín Netanyahu, el presidente Donald Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia las costas de Irán.

El USS Gerald R. Ford se encontraba apostado en el Caribe, y ahora deberá moverse hasta Medio Oriente en una misión que tiene como objetivo presionar al régimen de Alí Jamenei.

Esto debido a que Trump amenaza a Irán con alcanzar un acuerdo urgente en materia nuclear, o de lo contrario no se descartan acciones militares de Estados Unidos.

“Tenemos que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumático... No quiero que eso ocurra, pero hay que llegar a un acuerdo”. Donald Trump

El presidente estadounidense aseguró que su intención no es que la situación escale hasta un conflicto bélico, pero insistió en que Irán debe ceder y alcanzar un acuerdo.

Al respecto, Trump aseguró que busca que el acuerdo se logre a más tardar en el mes de marzo de 2026, situación que no habría sido del agrado de Israel.

Y es que mientras el presidente de Estados Unidos insiste en llegar a un acuerdo mediante el diálogo, Netanyahu insiste en acciones militares inmediatas contra Irán.