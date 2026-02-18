El presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una amenaza contra Reino Unido, no perder el control de la isla Diego García, en donde hay una base militar, por si no se llega a ningún acuerdo con Irán.

Siempre estaremos listos, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido, pero ellos deben mantenerse firmes ante el wokeismo y otros problemas que se les presentan. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El martes 17 de febrero, Donald Trump habría mantenido una conversación con Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, sobre las conversaciones con Irán en Ginebra, por su disputa nuclear.

Donald Trump amenaza al Reino Unido sobre la isla Diego García por acción militar con Irán

Mediante su cuenta de Truth Social, Donald Trump lanzó un mensaje dirigido a Keir Starmer, a quien le ha estado diciendo que está cometiendo un error al arrendar la isla Diego García en el océano Índico.

Afirma que Estados Unidos podría necesitar la isla Diego García así como su aeródromo, para erradicar un ataque de parte de Irán, en caso de que no acepte llegar a un acuerdo.

Y dicho ataque de parte de un régimen “altamente inestable y peligroso” tendría por objetivo Reino Unido así como otros países amigos, según Donald Trump.

Donald Trump advirtió que la relación con Reino Unido es sólida y poderosa que data de muchos años, sin embargo, Keir Starmer está perdiendo el control de la isla Diego García

Por lo mismo, Donald Trump asegura que si Keir Starmer permite que la isla Diego García sea arrendada, se volverá una plaga para Reino Unido, por lo que exigen, no entreguen dicho territorio.

Donald Trump lanza amenaza contra Reino Unido (Captura de pantalla)

Reino Unido cedería isla Diego García a Mauricio, “entidad desconocida” que señala Donald Trump

Reino Unido se encuentra en proceso de ratificar el tratado del Archipiélago de Chagos que transferiría la soberanía de Diego García a Mauricio con la base militar conjunta referida por Donald Trump.

Mauricio se independizó en 1968, sin embargo, estaba buscando la entrega del archipiélago al que pertenece Diego García; según Donald Trump, con reclamaciones de derechos y títulos.

La Corte Internacional de Justicia aceptó los argumentos de Mauricio por lo que se busca el arrendamiento de la isla Diego García a Reino Unido por 99 años, situación que disgusta al presidente.