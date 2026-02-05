Un juez federal en Estados Unidos, emitió un fallo en el que indica que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán detener a migrantes sin contar con una orden judicial en el estado de Oregón .

Esta resolución surge en el marco de una demanda colectiva que fue presentada por la organización Innovation Law Lab , la cual cuestiona los métodos utilizados por el ICE durante operativos migratorios en Oregón.

Juez emite fallo contra ICE tras ola de críticas; organizaciones aplauden decisión

El juez de distrito de Estados Unidos, Mustafa Kasubhai, emitió un fallo en el que indica que agentes del ICE no podrán detener migrantes sin una orden judicial.

Esta decisión tuvo lugar luego de analizar las acciones del ICE durante las redadas en las que los agentes arrestaron a un gran numero de inmigrantes sin contar con autorización judicial previa.

Estas prácticas han sido ampliamente criticadas por organizaciones defensoras de derechos civiles, que las consideran contrarias a las garantías constitucionales y al debido proceso.

El fallo del juez determina que los agentes del ICE solo podrán realizar detenciones sin una orden en situaciones en las que exista un riesgo real de que el individuo intente huir de las propias autoridades.

Uno de los casos que analizó el juez fue el de Víctor Cruz Gamez, un residente de 56 años que vive en Estados Unidos desde 1999. En su declaración, indicó que fue detenido por ICE y permaneció tres semanas en un centro de detención, pese a contar con un permiso de trabajo vigente y un trámite de visa en proceso.

En su resolución, Mustafa Kasubhai subrayó que el ejercicio del poder estatal debe estar acompañado de moderación y respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, la organización Innovation Law Lab celebró el fallo como un paso clave para limitar abusos en la aplicación de las leyes migratorias.