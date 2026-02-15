En medio del cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), continuarán trabajando sin paga.

El gobierno de Estados Unidos anunció un cierre parcial de DHS, el cual inició el pasado 14 de febrero de 2026 por desacuerdos presupuestarios, pero esto no impedirá que ellos y el ICE sigan trabajando sin pago.

Fondos para ICE permanecen intactos; desastres y salud se pausan

Se ha dado a conocer que ante un desacuerdo de presupuesto en el DHS de Estados Unidos, se inició un cierre parcial que congelará varios fondos tras el bloqueo del financiamiento en el Senado; sin embargo, ellos y ICE continuarán laborando.

Este cierre parcial del Departamento de Seguridad ocurrió porque el Senado no aprobó el financiamiento antes de la fecha límite, el cual fue hace casi dos semanas, cuando se aprobaron fondos para el resto de las agencias y departamentos del gobierno federal.

ICE (Especial)

Sin embargo, este cierre revela la disputa entre los demócratas, quienes exigen límites a los operativos migratorios y mayores controles a los agentes federales.

De acuerdo a la información, los fondos para bonos de ICE permanecen intactos, mientras que se pausarán los servicios críticos como alivio por desastres y salud.

Tal y como muchos han notado, esta asignación refleja prioridades en inmigración bajo la administración Trump, con críticas bipartidistas por el gasto en esfuerzo contra las necesidades comunitarias.

Se sabe que los trabajadores de agencias esenciales continuarán trabajando sin sueldo; en cuanto a los agentes de ICE, ellos mantendrán sus operativos con un fondo de 75 mil millones de dólares aprobado el año pasado.