El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de tensión con el Reino Unido al calificar como una “estupidez” la decisión de entregar las Islas Chagos a Mauricio.

El archipiélago del Océano Índico, considerado estratégico por Washington y Londres, alberga la base militar de Diego García, clave para operaciones en Medio Oriente y Asia.

Mientras Trump advierte sobre la influencia de China y Rusia en la región, el Reino Unido defiende que la base seguirá bajo control conjunto mediante arrendamiento prolongado. Pero ¿dónde están las Islas Chagos? Te contamos.

¿Dónde están las Islas Chagos?

Las Islas Chagos, territorio por el que Donald Trump se lanzó en contra de Reino Unido, son un archipiélago que se ubica en el Océano Índico central, entre África y Asia, a unos 2 mil kilómetros al sur de la India y al este de Tanzania.

De acuerdo con informes oficiales, el conjunto de islas que es visto por Estados Unidos como un punto clave para sus operaciones en Medio Oriente y Asia, tiene estas características:

Se compone de alrededor de 55 islas que podrían sumar hasta mil si se cuentan islotes pequeños

Tiene una superficie total de 60 kilómetros cuadrados

La isla principal lleva por nombre Diego García, mide 27 kilómetros y en ella se instaló una de las bases militares más estratégicas de Estados Unidos y Reino Unido.

Históricamente han sido habitadas por chagosianos, pero fueron desalojados en los años 60–70 por la instalación de la base militar, motivo por el cual actualmente la población estable es principalmente militar y contratistas

Islas Chagos (Especial)

¿Por qué Trump se lanzó contra el Reino Unido por las Islas Chagos?

El 20 de enero de 2026, Donald Trump publicó mensajes en la plataforma Truth Social en los que criticó al Reino Unido por la cesión de las Islas Chagos a Mauricio, pues calificó la decisión como una “gran estupidez”.

Ese mismo día, Trump vinculó el tema de las Islas Chagos con su interés previo en Groenlandia, pues dijo que ambos territorios son estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

El 21 de enero, reiteró su reclamo contra el Reino Unido, advirtiendo que la cesión de la isla Diego García podría abrir espacio a la influencia de China y Rusia en la zona del Océano Índico.

Ante ello, el Reino Unido defendió el acuerdo con Mauricio al subrayar que la base militar en Diego García seguirá bajo control británico y estadounidense por arrendamiento prolongado.