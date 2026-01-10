La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entró al debate sobre las intenciones del gobierno de Estados Unidos para poder obtener Groenlandia, actual propiedad de Dinamarca.

Pese a que varias naciones europeas se han mostrado preocupadas por el riesgo que esto implica, el mismo Donald Trump dijo que sus pretensiones no son en contra ni buscan afectar a la OTAN.

No obstante, el mandatario ha reiterado que obtendrá Groenlandia “por las buenas o por las malas” y, de acuerdo con medios, incluso consideró ofrecer hasta 100 mil dólares a cada habitante de la isla para que se unan a Estados Unidos.

La OTAN estaría impotente para frenar las intenciones de Estados Unidos de obtener Groenlandia

Sobre las intenciones de Estados Unidos, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, sentenció que, si el gobierno de Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detendrá, incluida la OTAN.

Mette Frederiksen (Especial)

Sin embargo, los analistas advierten que la OTAN únicamente puede condenar el hecho, pero sin imponerse, pues gran parte de Europa depende de Estados Unidos como aliado para defenderse de Rusia.

La prioridad de los europeos para 2026, según Mujtaba Rahman, director general para Europa de Eurasia Group, sigue siendo mantener la participación de Estados Unidos en Ucrania, incluso si esto implica la perdida de Groenlandia.

La OTAN espera que el interés de Donald Trump por Groenlandia disminuya como ocurrió el año pasado; sin embargo, funcionarios de Londres y Bruselas temen que esta vez ocurra algo similar a las operaciones en Venezuela.