Reportes indican que Gran Bretaña sostiene conversaciones con aliados europeos ante un posible despliegue militar en Groenlandia.

Esto, luego de que Estados Unidos revelara su interés por la compra de Groenlandia y posibles acciones de China o Rusia en la zona.

¿Despliegue militar en Groenlandia? El primer ministro británico ya se alista con aliados europeos

Se ha revelado que el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, sostiene conversaciones con varios de sus aliados europeos ante un posible despliegue militar en Groenlandia y la misión de la OTAN para reforzar su seguridad.

Que ocurre en el marco de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara sus preocupaciones por posibles acciones de China o Rusia en Groenlandia.

Según informa el diario The Telegraph , el primer ministro Starmer sí toma “extremadamente en serio” la amenaza en la zona del Ártico, coincidiendo en las preocupaciones de Donald Trump sobre movimientos chinos o rusos.

“La creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica”. Keir Starmer, primer ministro británico

El diario también revela que varios jefes militares elaboran planes para una posible misión aliada con tropas, buques y aeronaves con varios países europeos.

De momento, un portavoz del Ministerio británico de Exteriores comentó a The Telegraph que Gran Bretaña “seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico“.