El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, decidió llamar “fugitiva” a María Corina Machado asegurando que aportó para la invasión en Venezuela.

Las declaraciones de Diosdado Cabello se dan horas antes de que María Corina Machado llegue a la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump.

Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como “fugitiva” de Venezuela

El rechazo de Diosdado Cabello a María Corina Machado escaló cuando decidió llamarla “fugitiva de la justicia Venezolana” en el programa ‘Con el mazo dando’.

Como presentador del programa en la televisión venezolana, Diosdado Cabello decidió referirse a María Corina Machado como alguien que escapa de la justicia de Venezuela.

Asimismo, aseguró que tanto ella como otros actores políticos son responsables de la crisis por la que actualmente atraviesa Venezuela con Nicolás Maduro arrestado por Estados Unidos.

El ministro y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que los dichos de María Corina Machado contra Nicolás Maduro llevaron a la “invasión” del país.

🇻🇪🇺🇸 | Diosdado Cabello declara a María Corina como "fugitiva". pic.twitter.com/1GS2gFzDtr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

María Corina Machado visita a Donald Trump en la Casa Blanca

Entre los dichos de Diosdado Cabello contra María Corina Machado, la política venezolana, llegó hoy 15 de enero a la Casa Blanca para sostener una plática con Donald Trump.

Pese al rechazo que Donald Trump ha mostrado sobre María Corina Machado desde que recibió el Premio Nobel de la Paz, la venezolana decidió ir para entablar una conversación con él.

María Corina Machado en su llegada a la Casa Blanca para ver a Donald Trump. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

Según, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos sí deseaba reunirse con la venezolana, para tener una “discusión buena y positiva”.

Por otra parte, en la opinión del senador republicano Rick Scott, María Corina Machado será la presidenta de Venezuela aunque el propio Donald Trump le dio la espalda antes.

Rumores apuntan que la reunión no solo será por Venezuela, sino la moneda de cambio que Donald Trump tendrá a María Corina Machado para respaldarla en su país y hacer a un lado a Delcy Rodríguez.