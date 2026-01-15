María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, lanzó un mensaje sobre Venezuela luego de su reunión en la Casa Blanca:

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela” María Corina Machado

Tras su encuentro con Donald Trump, María Corina Machado ofreció unas breves palabras a medio de comunicación y venezolanos que se encontraban en el sitio; sin embargo, no dio detalles sobre lo hablado.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.



La opositora venezolana María Corina Machado habló tras su encuentro privado con el presidente de EE.UU. en la Casa Blanca.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/0ayuOMwaVy — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 15, 2026

Este jueves 15 de enero, María Corina Machado se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde compartieron un almuerzo a puerta cerrada y sin acceso de la prensa.

Tras esta reunión, María Corina Machado declaró ante los medios y sus connacionales que cuentan con el apoyo de Donald Trump para la liberación de Venezuela.

María Corina Machado no dio detalles sobre el diálogo que tuvo con Donald Trump, pero dijo que la reunión fue “muy bien” y luego se trasladó al Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, María Corina Machado tendrá una reunión con los representantes del Congreso y a su término dará una rueda de prensa en las en las escaleras del Capitolio.