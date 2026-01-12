De acuerdo con información confirmada por funcionarios de la Casa Blanca, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca, en Washington, D.C..

La reunión se realiza en un contexto de intensa atención diplomática tras la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en medio de debates sobre la transición política en ese país.

María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz 2025 (Especial)

¿Por qué es importante esta reunión?

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido una figura central de la oposición venezolana y ha recibido atención internacional por su papel político.

La reunión con Donald Trump marcará el primer encuentro formal cara a cara entre ambos desde el comienzo de la crisis venezolana en 2026.

Donald Trump había mencionado previamente que recibiría a María Corina Machado “el martes o miércoles” de esta semana, lo que según múltiples reportes sitúa la reunión entre el 14 y el 15 de enero, siendo finalmente el jueves 15 de enero la fecha confirmada.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto del asunto. Tendré que hablar con ella. Me parece muy bien que quiera venir. Y entiendo que esa es la razón. No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo. Y no quiero presumir, pero nadie más resolvió guerras.” Donald Trump

Este encuentro se da en un momento en que la Casa Blanca mantiene posiciones encontradas respecto al futuro político de Venezuela y la legitimidad de los actores de la oposición, y ocurre tras semanas de declaraciones públicas entre Trump y Machado sobre su liderazgo y rol en la transición.