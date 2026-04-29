El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer una iniciativa para emitir un pasaporte conmemorativo con la imagen del presidente Donald Trump.

Se trata de la emisión del documento oficial estadounidense con el rostro de Donald Trump, marcando una nueva etapa en la personalización de este tipo de identificaciones internacionales.

Donald Trump sería el rostro del nuevo pasaporte de Estados Unidos

A pocos meses del aniversario número 250 de la Declaración de Independencia, previsto para el próximo 4 de julio, el gobierno de Estados Unidos presenta una propuesta para emitir un pasaporte conmemorativo con la fotografía de Donald Trump.

A pesar de que la comunicación oficial emitida por el portavoz Tommy Pigott inicialmente omitió detalles específicos, se ha confirmado que estos pasaportes buscan celebrar la fundación del país mediante una estética “renovada y simbólica”.

Donald Trump aparece en nuevo pasaporte conmemorativo (Tom Brenner / AP)

Esta decisión subraya la tendencia de la actual administración federal estadounidense, de integrar la imagen presidencial en materiales que tradicionalmente mantenían una neutralidad visual histórica.

La disposición visual del pasaporte sitúa el retrato de Trump en una de las páginas internas, colocándolo simbólicamente frente a la representación del acta fundacional de 1776.

Las autoridades han enfatizado que, a pesar de las modificaciones artísticas y las mejoras en las ilustraciones, las medidas de seguridad que caracterizan al pasaporte norteamericano permanecerán intactas.

Esto para proteger su estatus como el pasaporte más seguro del mundo, garantizando su validez global sin representar un gasto extra para los solicitantes.

No obstante, aún persiste la incertidumbre sobre si los ciudadanos estadounidenses tendrán la facultad legal de rechazar esta versión limitada y optar por un modelo estándar.