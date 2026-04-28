El pasado 24 de abril, 24 integrantes del Consejo Nacional de Ciencias (NSB) de Estados Unidos, perdieron su empleo por órdenes de Donald Trump.

Mary Sprowls, asesora de Personal de la Casa Blanca, envió un correo electrónico general para informar del despido “con efecto inmediato”.

La única explicación es que todos los integrantes del consejo cumplen mandatos de seis años escalonados, por lo que la revocación que muchos de ellos creían tener asegurada, no fue posible.

¿Qué es el Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos?

El Consejo Nacional de Ciencias (NBS) es el organismo encargado de supervisar la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Asesora tanto a la Administración como al Congreso en cuestiones de política científica a nivel nacional.

Además, es el encargado de gestión de un presupuesto 9 millones de dólares (más de 156 millones de pesos) anuales de su organismo matriz, la Fundación Nacional de Ciencias. Esta nutre gran parte de las universidades y centros de investigación.

Todos ellos se reúnen cinco veces al año y publican informes sobre ciencia e ingeniería, documentos que sirven como guía al Presidente y al Congreso. Su próximo encuentro sería el 5 de mayo.

En cuanto a su estructura, se compone de 25 miembros, 24 de ellos son nombrados por el presidente de Estados Unidos y el último por la NSF.

No obstante, este puesto está vacío desde que Sethuraman Panchanathan dimitió un año atrás.

Sethuraman Panchanathan dimitió del Consejo Nacional de Ciencias (@arizonastatunversity / instagram)

¿Por qué Trump despidió en su totalidad al Consejo Nacional de Ciencias?

Miembros de la NSB afirman que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB), encargada de supervisar el gasto federal, ordenó a la dirección de la NSF no compartir con la junta detalles sobre los gastos de la agencia.

Y es que la administración de Donald Trump, desde hace dos años, ha solicitado disminuir la inversión sin lograr que el Congreso acceda.

Con el objetivo de lograr una reducción mayor a la mitad, el nuevo consejo estaría conformado por sus allegados, comenzando con el posible nombramiento de Jim O’Neill como nuevo director de la NSF.