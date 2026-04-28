La campaña “ICE is NICE” impulsada por el presidente Donald Trump desató una ola de críticas en Estados Unidos, donde ciudadanos recordaron las muertes de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis.

Las protestas también evocaron la detención de menores de edad migrantes, como el caso de Liam Conejo, lo que intensificó el rechazo a la iniciativa de blanqueamiento de imagen.

En redes sociales, usuarios calificaron a la agencia ICE como “cruel y malvada”, cuestionando su historial de abusos, que contemplan estos casos:

Alex Pretti, enfermero de veteranos

Renee Nicole Good, madre de familia

Ciudadanos de Estados Unidos critican campaña de blanqueamiento de imagen de ICE

En redes sociales diversos usuarios se negaron a considerar que “ICE is NICE” ya que dijeron “mata a nuestros ciudadanos, secuestra niños y hiere a estadounidenses”.

Ante la campaña de blanqueamiento de imagen, internautas aseguraron que los agentes de ICE en realidad son “crueles y malvados” y ejemplo de ello es que el agente Jonathan Ross disparó a la cabeza y en el torso a Renee Nicole Good.

La imagen de ICE sería positiva si “dejara de violar los derechos de los ciudadanos” señaló otro internauta. Incluso se difundieron memes que hacía referencia a que ICE mata gente porque se los dijo un “pedófilo”.

“Ahora muestra los clips donde golpean a ciudadanos estadounidenses”, señaló otro comentario en el video en el que muestra a agentes de ICE conviviendo y saludado a ciudadanos, incuso cargando bebés.

Protestan contra ICE; recuerdan asesinatos de ciudadanos y detenciones de menores de edad

Las muertes de Alex Pretti y Rennee Nicole Good a manos de ICE no han sido olvidadas, así como el encierro en centros de detención de menores como Liam Conejo, de origen ecuatoriano, todo ello ocurrido en el mes de enero de 2026.

La familia Conejo fue enviada desde Minnesota a un centro de detención detención en Texas mientras la madre se resguardó en su casa quien se encontraba embarazada.