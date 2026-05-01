El presidente Donald Trump reabrió el gobierno de Estados Unidos, pero dejó sin fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), institución clave en materia de deportación de migrantes.

La situación ocurrió luego de que Donald Trump firmara un proyecto de ley bipartidista que, aunque permitió reabrir el gobierno de Estados Unidos, dejó sin financiamiento al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Donald Trump reabre el gobierno de Estados Unidos y deja sin fondos al ICE (Kerem YUCEL / AFP / AFP)

Donald Trump enfrentó una crisis con el Departamento de Seguridad

Donald Trump firmó una ley bipartidista para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pudiera recuperar su finamiento, el cual llevaba 76 días sin presupuesto, el periodo más largo en la historia de ese país.

Este retiro de fondos fue impulsado por legisladores demócratas tras los operativos contra migrantes en estados como California y Minnesota, que derivaron en la muerte de dos personas en Minneapolis.

Durante el cierre parcial, el DHS enfrentó cuestionamientos por el actuar de agentes migratorios y por la crisis interna que llevó a la destitución de Kristi Noem como titular de la secretaría.

Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis (Especial)

Donald Trump dejó sin fondos al ICE y CBP

Por los problemas con el Departamento de Seguridad, el Senado aprobó un proyecto para devolver recursos al DHS, aunque este excluía explícitamente a ICE y CBP.

El proyecto fue aprobado el jueves 30 de abril por la Cámara de Representantes y se hizo oficial con la firma de Donald Trump.