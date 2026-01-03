Tras la reciente captura de Nicolás Maduro, la última entrevista del mandatario de Venezuela vuelve a resonar, pues aseguró que “Trump quiere nuestro oro y petróleo”.

“El gobierno actual de Estados Unido ya lo ha dicho, agarrarse todo el petróleo de Venezuela, ya lo han dicho, el oro, las tierra raras, las riquezas de Venezuela” Nicolás Maduro

Palabras de Nicolás Maduro que pronunció en la entrevista concedida para el periodista franco-español Ignacio Ramonet desde su casa en el Palacio de Miraflores para Año Nuevo, y la que supone su última aparición pública antes de su captura.

Y por lo que Nicolás Maduro, también aseguraba que lo que pretendía Donald Trump era “imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza”.

Por lo que refrendo que se debe tener un debate abierto en la sociedad de Estados Unidos, y aquí en Venezuela, pues Maduro recalco que las amenazas y demás vías por las que se maneja Trump son ilegales de manera internacional.

Pese a esto, el presidente de Venezuela, Maduro se dijo dispuesto a conversar seriamente con Trump para llegar a un acuerdo, siempre y cuando fuera bajo alguna inversión petrolera.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”. Nicolás Maduro

Maduro aseguró que tuvo su última llamada con Trump de manera cordial

Durante esta última entrevista del presidente Nicolás Maduro, también habló sobre la conversación que sostuvo con el propio Donald Trump.

Conversación telefónica entre Maduro y Trump que habría sucedido el pasado 21 de noviembre, la cual el venezolano calificó como “cordial y respetuosa”.

Donde también reconoció Nicolás Maduro, que tras esta conversación con Donald Trump todo ya no fue de manera cordial.