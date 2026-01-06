Estados Unidos se quedará con el petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, aseguró Donald Trump.

En entrevista para MS Now, el presidente de Estados Unidos aseveró que será este país quien maneje todo en Venezuela.

Esto luego de compartir los detalles de la operación que llevó a la captura del presidente y la primera dama venezolanos, acusados de narcoterrorismo por sus vínculos con el Tren de Aragua.

Trump compara intervención en Irak con operativo en Venezuela: “nos quedaremos con el petróleo”

En entrevista para Joe Scarborough, Donald Trump comparó la intervención que tuvo Estados Unidos en Irak del 2003 al 2011 y aseguró que hay una clara diferencia con la operación en Venezuela.

Según el presentador, Donald Trump aseguró que la diferencia entre ambas incursiones es que, en esta ocasión “nos quedaremos con el petróleo”.

“Joe, la diferencia entre Irak y esto es que Bush no se quedó con el petróleo. Nosotros nos quedaremos con el petróleo”, señaló Scarborough que fue la respuesta del presidente ante tal comparación.

Asimismo, Donald Trump compartió que Estados Unidos reconstruirá las instalaciones petroleras venezolanas que están deterioradas para poder conservar el recurso.

Cabe señalar que Venezuela tiene una reserva petrolera de más de 300 mil millones de barriles, lo que supera en creces a las de Estados Unidos.

A penas el sábado 3 de enero presidente estadounidense señaló tras la captura de Nicolás Maduro que será Estados Unidos quien gobierne Venezuela, haya que pueda tener una “transición segura”.