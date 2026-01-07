A través de un mensaje en la red social “Truth”, Donald Trump confirmó la llegada de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

Estos barriles que llegarán a Estados Unidos de Venezuela se venderán a precio de mercado y el dinero será controlado por el propio Donald Trump, en su calidad de presidente.

Donald Trump señala que el dinero de los barriles será para beneficio de Estados Unidos y Venezuela

Donald Trump señaló que el dinero recaudado de los barriles de petróleo, se usará en beneficio tanto de Venezuela, como de Estados Unidos.

Aunque Donald Trump no mencionó exactamente cómo se utilizarán los recursos de los barriles de petróleo ni cómo se distribuirán entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.

Donald Trump confirma la llegada de barriles de Venezuela a Estados Unidos (Especial)

Lo único que señaló es que el acuerdo de envío se logró gracias a las Autoridades Interinas de Venezuela, rompiendo con el bloqueo que se tenía desde diciembre de 2025.

Dicho bloqueo se impuso debido a las exigencias del presidente de Estados Unidos para que Venezuela abriera su industria petrolera a empresas extranjeras.

Principalmente para compañías privadas de Estados Unidos; puesto que si bien Venezuela sí vendía petróleo a extranjeros, no dejaba que estos lo extrajeran directamente.

Donald Trump solicitó un plan para el transporte de los barriles de Venezuela a Estados Unidos

Finalmente Donald Trump le solicitó a Chris Wright, Secretario de Energía, un plan inmediato para llevar los barriles de Venezuela a Estados Unidos, quien respondió que trabajará en ello.

Hasta donde confirmó Donald Trump, los barriles de petróleo de Venezuela destinados para Estados Unidos, será llevado por barcos de almacenamiento.

Aunque no dio detalles, se intuye que estos barcos de almacenamiento pertenecerán a Venezuela, los cuales extraerán el petróleo en el país sudamericano, para después descargarlo en Estados Unidos.

No obstante, no se mencionó si estos barcos serán dedicados, o bien, se usaran aquellos destinados a otros puntos del planeta.

Reportes indican que Venezuela usará barcos originalmente asignados a China, para mover el recurso a Estados Unidos.