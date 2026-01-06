Chevron, única empresa petrolera estadounidense con presencia en Venezuela, llamó a sus empleados a regresar al país sudamericano para reactivar la exportación de petróleo a Estados Unidos, gobernado por Donald Trump.

La pausa realizada se dio en el marco de las vacaciones decembrinas y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, Venezuela.

El periodo de no envío de petróleo a Estados Unidos inició cuatro días atrás, pues no se exportaba crudo desde el 1 de enero y buscan normalizar operaciones.

Chevron reactiva la exportación de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

Chevron solicitó el regreso de alrededor de 20 empleados a su división Venezuela, quienes habían salido del país por vacaciones, reporta Reuters.

Chevron no había exportado ningún cargamento desde el 1 de enero pero se reportó que este 5 de enero envió un barco petrolero con 300 mil barriles.

Las exportaciones de petroleo de Venezuela no solo se vieron relentizadas por las vacaciones decembrinas y la captura de Maduro sino por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe semanas atrás.

Chevron la más beneficiada con la exportación de petróleo desde Venezuela

El mensaje que había dado Chevron el domingo 4 de marzo, un día después de la captura de Maduro era que iba a priorizar la seguridad y bienestar de sus empleados, así como sus activos, peor al parecer hubo un cambio de postura.

Chevron había sido la única empresa petrolera que había logrado sacar petróleo de manera ininterrumpida desde Venezuela, ello en el marco de las sanciones ordenadas por Donald Trump que afectaron a otros países.