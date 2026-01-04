Tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro, el Secretario de Estado, Marco Rubio, dio una entrevista donde señaló que todo se debió a la estrategia del país contra el narcotráfico.

Esto luego que se le cuestionó a Marco Rubio si Estados Unidos necesita a la industria petrolera de Venezuela.

Marco Rubio asegura que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela

En una entrevista para NBC, Marco Rubio señaló que Estados Unidos no necesita a la industria petrolera de Venezuela, pues el país tiene suficiente de este recurso.

Sin embargo, Marco Rubio dio a entender que parte de la operación en Venezuela era asegurar que el petróleo no cayera en manos de los adversarios de Estados Unidos.

Pues cuestiona el por qué países como Rusia, China e Irán están interesados en los recursos del país de Sudamérica, sobre todo porque todas estas naciones ni siquiera se encuentran en este continente.

“Tienes que entender por qué China necesita el petróleo de Venezuela, por qué Rusia lo necesita, por qué Irán lo necesita. Ni siquiera están en este continente”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Dejando ver que esta operación, además de desarticular las redes de narcotráfico, sirvió como una manera de “proteger” a Estados Unidos de que sus rivales se hagan del petróleo venezolano.

Es decir, asegurar un recurso no para usarlo, sino para evitar que otros lo usen en su contra; así lo deja implícito el Secretario de Estado.

Marco Rubio afirma que no hay guerra contra Venezuela

Marco Rubio comentó para NBC News que no existe como tal una guerra entre Estados Unidos y Venezuela , pero sí un conflicto armado en contra del narcotráfico y las organizaciones criminales.

“No hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

La operación en Venezuela fue en contra de los grupos de narcotraficantes que operan en dicho país, principalmente contra el Cartel de los Soles, el cual señala es liderado por Nicolás Maduro.

Quien actualmente se encuentra bajo custodia de autoridades de Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.

Afirmó que no hay ninguna clase de intervención o conflicto bélico, pues el gobierno de Estados Unidos actuó en contra de un grupo criminal.