Nicolás Maduro afirma que Venezuela está lista para recibir inversión petrolera de Estados Unidos en medio de tensiones con el país del América del Norte.

Lo anterior luego de que Nicolás Maduro evitó en una entrevista del jueves 1 de enero confirmar o desmentir un presunto ataque de Estados Unidos a una instalación de narcóticos en Venezuela, que había dado a conocer Donald Trump.

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de ataque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano.

Maduro afirma que Venezuela está abierta a dialogar con Estados Unidos

Tras semanas de tensión en medio de ataques en el mar a embarcaciones pequeñas venezolanas, así como este último a una instalación de narcóticos, Nicolás Maduro se mostró abierto a dialogar con Estados Unidos.

Aunque el mandatario venezolano reveló que no ha hablado con su homólogo Donald Trump desde una conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de “cordial y respetuosa”.

“Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos” Nicolás Maduro en entrevista

Los detalles de aquella llamada no han sido compartidos por ninguna de las partes, pero desde entonces Trump incrementó su presión con el cierre informal del espacio aéreo de Venezuela, aplicar más sanciones y ordenar la incautación de buques sancionados cargados con petróleo venezolano.

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

"Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos (...) para inversiones estadounidenses como con Chevron (inversiones petroleras). Donde quieran y como quieran” Nicolás Maduro, en entrevista

También propuso la reactivación de un convenio para la deportación de venezolanos indocumentados en vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela, que según Maduro fue cancelado unilateralmente por Washington hace tres semanas.

Pese a esta apertura al diálogo de Maduro, la administración de Donald Trump no ha aportado ninguna prueba de que las embarcaciones atacadas estuvieran implicadas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalgan a ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.