Tres días después de los operativos que terminaron en la detención de Nicolás Maduro, funcionarios de Caracas y Washington sostuvieron negociaciones para reanudar la exportación de petróleo a Estados Unidos desde Venezuela.

Según dijeron fuentes gubernamentales, industriales y navieras a Reuters, esas negociaciones contemplan desviar suministros de China al mismo tiempo que ayudan a la empresa venezolana PDVSA a evitar más recortes en su producción.

Estados Unidos planea desviar suministros petroleros de Venezuela que originalmente estaban dirigidas a China

De acuerdo con los informantes anónimos, las negociaciones con Estados Unidos implican reasignarse cargas de petróleo venezolano que originalmente estaban destinadas a China.

China acusa a Estados Unidos de grave violación al derecho internacional por confiscación de buques (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

En la última década, el país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela, lo que aumentó considerablemente después de que Estados Unidos impuso sanciones a empresas petroleras relacionadas con Venezuela en 2020.

Se sabe que la reserva de Venezuela asciende a millones de barriles de petróleo, cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento, que quedaron “congelados” por el bloqueo impuesto por Donald Trump.

Dicha medida fue impuesta desde diciembre como parte de la presión estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien había ordenado renunciar a su cargo y detuvo el 3 de enero de 2026.

Por estos hechos, el ministerio de petróleo de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de querer robar las reservas petrolíferas del país, además de calificar la detención de Nicolás Maduro como un secuestro.