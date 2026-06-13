El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya alcanzó un acuerdo de paz con Irán, del que dijo, se va a concretar con una firma el domingo 14 de junio.

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO A TODOS” Donald Trump

Así lo aseguró el mandatario por medio de una publicación en su plataforma digital, Truth Social, en la que resaltó que el acuerdo implica la apertura total del Estrecho de Ormuz.

De la misma forma, Donald Trump refirió que el trato que representaría un cese total al fuego, también significa que Irán declinará a todos sus planes de armas nucleares.

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán (@realDonaldTrump/TruthSocial)

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