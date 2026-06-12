El presidente Donald Trump ha presumido haber alcanzado un acuerdo con Irán para ponerle fin al conflicto armado, sin embargo, Teherán ha frenado su optimismo y reiteró que aún no toma una decisión final.

Donald Trump afirmó recientemente que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría firmarse en cuestión de días, pero estas declaraciones contrastan con el mensaje del gobierno iraní.

“Irán aún no ha tomado una decisión final con respecto a un acuerdo. Los informes sobre un acuerdo son especulativos y nada se ha concretado”. Esmail Baghaei, portavoz de Relaciones Exteriores de Irán

Irán no han tomado una decisión final sobre acuerdo de Trump

Esmail Baghaei, portavoz de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que “no se ha tomado ninguna decisión final” sobre el posible acuerdo con el gobierno de Donald Trump y subrayó que las conversaciones continúan.

Esmail Baghaei, portavoz de Relaciones Exteriores de Irán (IRNA)

El funcionario iraní agregó que cualquier acuerdo deberá respetar las “líneas rojas”, especialmente en temas relacionados con su programa nuclear y el levantamiento de las sanciones económicas.

La postura de Irán contrasta con la de Trump, quien anunció que había suspendido acciones militares previstas contra Teherán tras considerar que las negociaciones estaban prácticamente concluidas.

De acuerdo con la información, la propuesta de Donald Trump incluye medidas para reabrir el Estrecho de Ormuz y detener el programa nuclear iraní y el manejo de las reservas de uranio enriquecido.

No obstante, autoridades de Irán insisten en que todavía quedan diferencias importantes por resolver y que no existe un texto aprobado por todas las instancias del gobierno iraní.