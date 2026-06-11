Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, respaldo al acuerdo que Donald Trump busca concretar con Irán, enfatizando que este será definitivo cuando el gobierno iraní detenga su programa nuclear.

Aunque Israel no forma parte directa en la negociación, Donald Trump habría informado a Netanyahu sobre las condiciones que debería cumplir el acuerdo para finalizar con el conflicto armado en la región.

Netanyahu responde a acuerdo que Donald Trump negocia con Irán

La oficina del primer ministro de Israel notificó que Donald Trump y Benjamin Netanyahu sostuvieron una conversación para hablar sobre el acuerdo que Estados Unidos negocia con Irán.

Trump cancela ataques contra Irán previstos para esta noche y apuesta por negociaciones (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

De acuerdo con la información, entre las condiciones del acuerdo, Estados Unidos exige a Irán que:

Elimine material nuclear

Desmantele la infraestructura de enriquecimiento nuclear

Limite a la producción de misiles

Cese del apoyo a sus grupos terroristas

Pese a que Israel no es parte de la negociación, Netanyahu reiteró que su prioridad sigue siendo impedir que Irán obtenga armas nucleares, por lo que agradeció la intervención del presidente Donald Trump.

Netanyahu responde a acuerdo que Donald Trump negocia con Irán (Captura de pantalla)

Las declaraciones de Netanyahu se producen mientras Trump asegura que un acuerdo de paz con Irán podría firmarse en los próximos días, en un entendimiento mutuo sobre el armamento nuclear.

Sin embargo, Irán ha rechazado que exista una decisión final y afirma que las conversaciones continúan, pues se niega a detener su programa nuclear y exige garantías sobre el levantamiento de sanciones económicas.