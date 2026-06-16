Donald Trump criticó duramente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras una reciente ofensiva militar en Beirut y le pide no “echar a perder” el acuerdo con Irán.

“¿Por qué tenía que hacer un jodido ataque? Estaba muy molesto. Se lo hice saber. No tiene ningún jodido criterio. Se lo hice saber” Donald Trump

El presidente de Estados Unidos afirmó que sin Estados Unidos y sin él, Israel no existiría, por lo que le exigió a Benjamin Netanyahu el cese de los ataques.

Donald Trump cuestiona a Benjamín Netanyahu por poner en peligro las negociaciones con Irán

Donald Trump afirmó que el ataque de Israel contra Líbano “lo desbarató todo” y retrasó la firma de un entendimiento con Irán, la cual estaba prevista para concretarse casi de inmediato y tuvo que ser reprogramada.

Alegó que la ofensiva israelí puso en peligro las negociaciones que Washington mantiene con Teherán para poner fin al conflicto y alcanzar un arreglo más amplio.

“Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente” Donald Trump

Irán responde a Trump: no habrá acuerdo si Estados Unidos incumple en Líbano (Yazmín Betancourt)

Donald Trump señaló que la prolongación del conflicto en Líbano y las acciones de Israel proyectan una imagen negativa sobre el “gran acuerdo” con Irán, justo cuando ambas naciones se encontraban cerca de cerrar el trato.

“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hizbulá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán” Donald Trump

El mandatario estadounidense sostuvo que estas acciones obstaculizan un acuerdo que beneficiaría a la propia seguridad de Israel, ya que el pacto buscaría impedir que Irán obtenga armas nucleares mediante el desmantelamiento de material nuclear e inspecciones inmediatas.

Donald Trump dijo “no estar enfadado” con Benjamín Netanyahu, pero sí criticó sus acciones como lanzar ataques en plena negociación con Irán.

Se espera que el acuerdo de paz con Irán sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra.

Donald Trump afirma que sin él, Israel no existiría

Donald Trump exigió el cese de los ataques tanto de Israel en territorio libanés como de las milicias de Hezbolá.

Ha instado a Netanyahu a ser “más responsable” y ha sugerido que, si Israel no puede terminar el trabajo con Hezbolá sin causar tantas muertes civiles, debería dejar que Siria se ocupe de ese grupo.

“Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Es muy capaz y ha sido muy bueno conmigo. Ha protegido todo lo que le he pedido. Lo ha hecho, y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo” Donald Trump

Donald Trump considera un uso excesivo de la fuerza por parte de Israel y criticó que se derriben edificios de apartamentos llenos de gente para buscar a individuos específicos.

“Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbolá” Donald Trump

Durante su conferencia, Donald Trump afirmó que sin él, Israel “habría sido destruido hace mucho tiempo”.

“Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado” Donald Trump