El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al gobierno de Israel que no responda a la última ronda de ataques realizados por las fuerzas de Irán.
Donald Trump aseguró que llamará personalmente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para disuadirlo de que realice un contraataque contra Irán que pueda desestabilizar las negociaciones en curso para alcanzar una tregua.
“Voy a llamar a Netanyahu ahora mismo y decirle que no contraataque”.Donald Trump
Trump busca evitar escalada en el conflicto entre Israel e Irán; “no necesitamos otro bombardeo”, señaló
Ante medios de comunicación, Donald Trump dijo estar enterado sobre el último bombardeo que realizara la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en el norte de Israel.
No obstante, el mandatario reveló de manera pública su solicitud al primer ministro Netanyahu para que se abstenga de lanzar cualquier posible contraataque contra territorio iraní.
Esto ante rumores sobre voces dentro del gabinete de Netanyahu, los cuales sugieren presiones públicas para llevar a cabo represalias contra Irán.
Al referirse a los bombardeos que realizara tanto Israel como Irán, Trump señaló que ambos tuvieron “su momento de diversión” , por lo que dijo no es necesario que se presente otro ataque de cualquiera de las partes.
“Cada uno tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo. Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”.Donald Trump
Trump refirió que añadir un nuevo episodio de violencia resulta innecesario para los intereses estratégicos actuales, toda vez que existen negociaciones en curso para alcanzar un posible fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Aunado a ello, el republicano expresó su descontento con las recientes incursiones de Israel en Líbano, advirtiendo que responder a cada agresión solo perpetuaría una dinámica de conflicto histórica de décadas.
Trump reiteró que su prioridad actual reside ahora en consolidar un acuerdo final que evite a toda costa una escalada regional mayor.