El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí ha calificado a Israel como una “amenaza para toda la humanidad”.

“La secta genocida de la muerte con sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente”. Abás Araqchí, ministro de Relaciones Exteriores de Irán

Palabras de Abás Araqchí que llegan justo después que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir lanzó una polémica declaración pese a acuerdo con Estados Unidos, al afirmar que “todo el Líbano debe arder”.

Abás Araqchí considera que Israel no dio simples amenazas

Ante el llamado del ministro Abás Araqchí quien aseguró que Israel es una “amenaza para toda la humanidad”, pidió no tomarlas las palabras de Ben-Gvir a la ligera.

Pues Abás Araqchí considera que Israel no lanzó simples amenazas individuales, refiriéndose sólo para el Líbano.

Debido al extremismo de las palabras, pues estas no llegan de cualquier persona considerada genocida, sino de uno de los más altos rangos israelí, Ben-Gvir, y quien ha insistido de manera constante con el ataque en Medio Oriente.

“Esto no es un exabrupto de un lunático genocida al azar. Es una publicación pública del ministro de seguridad nacional del régimen israelí”. Abás Araqchí, ministro de Relaciones Exteriores de Irán

Abás Araqchí califica a Israel como una “amenaza para toda la humanidad” (Especial )

Israel lanza nuevo ataque a Líbano pese a acuerdo de paz

La guerra de declaraciones y amenazas entre Israel e Irán, se dan luego de que este mismo viernes 19 de junio, el ejército israelí lanzó nuevos ataque en el Líbano pese a acuerdo de paz con Estados Unidos.

Según reportes locales, los bombardeos en distintas zonas del Líbano ha dejado al menos 47 civiles asesinados y 97 heridos.

Además de que Tel Aviv confirmó la muerte de cuatro militares, entre ellos, el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, comandante del Batallón 52 de la Brigada Acorazada 401 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).