Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbolá en el sur de Líbano este 1 de junio de 2026.

“Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí Bibi Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada. Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel” Donald Trump. Presidente Estados Unidos

Así lo anunció en un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que aseguró que cesarán todos los disparos, tanto los de Israel a Hezbolá y de Hezbolá a Israel.

Donald Trump dialoga con Israel y representantes de Hezbolá; logra cese al fuego

Donald Trump lo anunció así luego de una conversación que califico de “muy productiva” con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Parte del acuerdo es que Israel no va a enviar más tropas a Beirut, Líbano, y se van a cancelar las que estén en camino.

En cuanto al acuerdo con Hezbolá, el presidnete de Estados Unidos dijo que tuvo una conversación “muy positiva” con representantes de alto nivel.

Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hezbolá (@realDonaldTrump )

Cese al fuego entre Israel y Hezbolá tras 3 meses de ataques

Cabe recordar que el conflicto de Israel contra Hezbolá se centraba el sur de Líbano, el cual ha dejado hasta ahora 1.2 millones de personas desplazadas y más de tres mil 370 muertos, sobre todo en Líbano. En el lado de Israel se contabilizan 26 soldados y cuatro civiles muertos.

El conflicto se intensificó en últimos días a pesar de un acuerdo de alto al fuego que entró en vigor en abril y que no fue respetado.

Mientras Israel realizaba bombardeos, Hezbolá emprendió una respuesta con drones y cohetes contra las posiciones del Ejército al norte de Israel.

Israel inició los ataques contra Hezbolá en el sur de Líbano el 2 de marzo de 2026 cuando ese grupo bombardeó su territorio en el marco de la guerra contra Irán.