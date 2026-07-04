Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump en la que aprovechó para felicitar al presidente de Estados Unidos por la celebración del 4 de Julio.

Durante la llamada, Benjamin Netanyahu y Donald Trump habrían acordado reunirse próximamente en Estados Unidos para abordar temas de interés bilateral, aunque no se ha dado a conocer una fecha probable.

Netanyahu y Trump acuerdan reunirse próximamente tras llamada por el 4 de Julio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, celebrado el 4 de Julio.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu (Evan Vucci / AP)

Benjamin Netanyahu habría expresado a Donald Trump que Estados Unidos es “garante de la libertad mundial” y destacó que Israel valora profundamente la estrecha relación que une a ambos países.

Asimismo, la oficina del primer ministro israelí que, durante la llamada, ambos mandatarios acordaron verse “próximamente” en Estados Unidos, aunque no se confirmó la fecha ni el lugar del encuentro.

La conversación ocurre semanas después de las tensiones entre ambos líderes por las decisiones que tomó el gobierno de Israel sobre las operaciones militares contra Hezbolá en Líbano.

La próxima reunión entre Trump y Netanyahu marcará un nuevo capítulo en la relación bilateral y podría definir la coordinación entre ambos gobiernos respecto a los desafíos de seguridad y estabilidad en Medio Oriente.