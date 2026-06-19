El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prepara una gira por Oriente Próximo que incluirá reuniones diplomáticas clave para fortalecer el diálogo regional y abordar conflictos vigentes.

De acuerdo con reportes difundidos por Axios, Marco Rubio visitará Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin durante la próxima semana como parte de una agenda estratégica.

La visita ocurre en un momento de alta tensión regional y coincide con nuevos esfuerzos diplomáticos para avanzar en conversaciones entre Israel y Líbano, respaldadas por Washington.

Quinta ronda de conversaciones busca estabilidad en la frontera

Antes de su viaje, Rubio sostuvo una conversación telefónica con el presidente libanés, Joseph Aoun, para coordinar una nueva etapa del proceso diplomático.

Las partes acordaron avanzar en la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano, programada para realizarse en Washington entre el 23 y 25 de junio.

Marco Rubio avecina acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra (Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson/Pool AP )

Según la Cancillería estadounidense, estas reuniones son consideradas fundamentales para impulsar mecanismos que contribuyan a una mayor estabilidad en la región.

Las conversaciones contarán con representación oficial de ambos países, aunque la milicia chií Hizbulá permanecerá fuera de este proceso diplomático.

El anuncio coincide con nuevos episodios de violencia en el sur libanés, donde continúan registrándose bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas a Hizbulá.

La situación de seguridad ha generado preocupación internacional debido a su posible impacto en otras negociaciones que involucran a actores regionales.

Washington espera que esta nueva ronda permita construir acuerdos graduales, reducir tensiones fronterizas y fortalecer los canales de comunicación entre ambas naciones.