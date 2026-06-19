El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir ha lanzado polémica declaración pese a acuerdo con Estados Unidos, al afirmar que “todo el Líbano debe arder”.

“Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder!” Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel

Polémica declaración de Ben-Gvir que lanzó a través de X, después de que el Ejército israelí reportó la muerte de cuatro soldados “en combate” cuando su vehículo fue alcanzado durante una operación cerca de Kfar Tebnit.

Entre las víctimas se encuentra el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, comandante del Batallón 52 de la Brigada Acorazada 401 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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Ben-Gvir insiste en defenderse y atacar a Líbano

La polémica declaración de Ben-Gvir, no se quedó ahí, pues el ministro de Seguridad Nacional de Israel insistió en defenderse y atacar a Líbano, asegurando que su deber supremo es defender a sus ciudadanos y soldados.

“Con todo el respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro a todo el mundo que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están a la deriva. Todo Líbano debe arder. Nuestro deber supremo es proteger a los ciudadanos de Israel y a los soldados de las FDI, y este compromiso prevalece sobre cualquier otra consideración”. Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel

Incluso Ben-Gvir aseguró esta recomendación ha sido hablada ya con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu pues asegura que deben “aniquilar el terror” del Líbano.

“Le dije al primer ministro, incluso en nuestras reuniones privadas: por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. Basta ya de ping-pong. En Oriente Medio no se gana con respuestas medidas y contención: hay que volverse loco. Borrar. Aniquilar al terror”. Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel

Achraf Hakimi, enfrentará juicio por acusación de violación en Francia (Achraf Hakimi/ X)

Actividades militares se suspendieron en Líbano

Las declaraciones de Ben-Gvir llegan en el marco de que hace unos días Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Por lo que en los términos del acuerdo provisional de Estados Unidos e Irán, ambas partes y sus aliados deben suspender todas las actividades militares, incluidas las que se desarrollan en Líbano, medida que a Ben-Gvir no le ha parecido y por lo que ha insistido en las armas.

Esta acción no es la primera que frustra a Ben-Gvir, pues tan solo en mayo pasado salió un video en el que le vió burlándose de activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, y por lo que Benjamín Netanyahu, dijo la actitud de su ministro de Seguridad “no se correspondía con los valores y normas de Israel”.