Benjamín Netanyahu confirmó el inicio de la escalada militar de Israel en Líbano con el propósito, según indicó en su mensaje, de “aplastar” a Hezbolá en Medio Oriente.

“Ordené una aceleración de nuestras operaciones... Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar a Hezbolá” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

En su mensaje del 25 de mayo, el primer ministro israelí también aseguró que en las últimas semanas el ejército israelí ha eliminado a más de 600 integrantes de Hezbolá, a quienes calificó de "terroristas“.

Netanyahu mencionó que de ninguna manera piensa desistir de sus objetivos militares y que, por el contrario, ha dado la orden de “acelerar aún más fuerte” las ofensivas en el Líbano.

Netanyahu confirma escalada militar de Israel en Líbano

Israel responderá con fuerza a agresiones del Líbano, adelanta Netanyahu

En su mensaje del lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la escalada militar en el Líbano continuará mientras Israel "esté en guerra con Hezbolá“.

Agregó que el equipo especial de Israel responderá con fuerza a las agresiones del Líbano; las cuales, refirió, incluyen el uso de drones cibernéticos contra los israelíes.

“Los golpearemos. Sí, nos están atacando con drones, drones cibernéticos, y tenemos un equipo especial trabajando en ello Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Netanyahu sostuvo que la situación requiere “intensificar los golpes y aumentar la fuerza”, por lo que Israel atacará con determinación al Líbano, sin dar marcha atrás.

La amenaza aparece justo cuando Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, que ya lleva cuatro meses de conflicto.

Netanyahu confirma escalada militar de Israel en Líbano (EFE)

Israel intensificó el lunes los bombardeos en el Líbano

Este lunes 25 de mayo, el ejército israelí aumentó los bombardeos en el sur del Líbano , concentrándose especialmente en las cercanías de la ciudad de Tiro, a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.

Ante esta situación, Teherán pide que se detengan los ataques israelíes en el Líbano como requisito para entablar conversaciones con Estados Unidos, con el objetivo de poner fin a la guerra en su conjunto.