Tras la muerte de una mujer, alcalde de Minneapolis pidió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) salir de la Ciudad en Minnesota.

Frente a diversos medios de comunicación, Jacob Frey -de 44 años de edad- mandó un mensaje al ICE: “¡Lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí”, dijo.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, recordó que elementos del ICE se encuentra en la ciudad para dar seguridad; sin embargo, hacen lo contrario.

“Estás haciendo exactamente lo contrario. La gente está siendo destrozada. Los residentes de Minneapolis que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, están siendo aterrorizados y ahora alguien está muerto” Jacob Frey. Alcalde de Minneapolis

Aunado a esto, criticó el despliegue de 2 mil agentes como parte de la operación de control migratorio en Minneapolis y St. Paul.

Minneapolis Mayor Jacob Frey after fatal shooting: "To ICE: Get the fuck out of Minneapolis. We don't want you here" pic.twitter.com/fXGNyWBWJb — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

Muere mujer durante operativo de ICE en Minneapolis

Durante un operativo de control migratorio en Minneapolis, en un barrio residencial ubicado a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona, un agente de ICE disparó contra una mujer, quien perdió la vida.

De acuerdo con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se trató de un acto en defensa propia.

La mujer, de identidad desconocida, habría intentado embestir a un grupo de agentes con su vehículo.

No obstante, sus intenciones fueron frenadas por un agente que actuó con rapidez garantizando su seguridad y el de las personas que estaban a su alrededor.

Tal versión fue desechada por el alcalde de Minneapolis , quien calificó el argumento como una farsa y una justificación de un acto innecesario.

“Están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Después de haber visto el video, quiero decirles a todos directamente que eso es una farsa´ Jacob Frey. Alcalde de Minneapolis

Este fue respaldado por Brian O’Hara, jefe de la Policía de Minneapolis, quien confirmó que la mujer murió a causa de un disparo hecho por un agente de ICE en la cabeza.

Así como negó que hubiera una causa que justificara que la mujer era un blanco por el peligro que representaba.

Ante esto, el gobernador y las autoridades de Minneapolis se comprometieron a esclarecer los hechos mediante una investigación.