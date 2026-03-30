Donald Trump, presidente de Estados Unidos, minimizó el envío de petróleo de Rusia a Cuba diciendo que “tienen que sobrevivir”.

“Tienen que sobrevivir... no tengo ningún problema… tienen un mal régimen… corrupto y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa” Donald Trump

Tras decir que no tenía ningún problema con que Rusia envíe petróleo, descartó que la llegada de petróleo ruso tenga mayor efecto ya que el gobierno está “terminado”.

Llega buque de Rusia con 730 mil barriles de petróleo a Cuba

Desde el avión presidencial Air Force One, Donald Trump habló de la población de Cuba y dijo que necesitan calefacción, aire acondicionado y más.

El buque Anatoly Kolodkin que Estados Unidos permitió entre a Cuba llegó con aproximadamente 730 barriles de petróleo.

Petróleo de Rusia entró a Cuba ¿y el petróleo de México?

Se espera que este lunes el buque ruso toque tierra de Cuba pues la tarde de este domingo ya había entrado a aguas cubanas.

El buque Anatoly Kolodkin entró a territorio de Cuba luego de que se anunciaron sanciones de Estados Unidos a los países que envíen petróleo a la isla ya sea por venta o ayuda humanitaria.

El gobierno de México trato de enviar el buque Swift Galaxy en enero pero este no logró desembarcar los 700 mil barriles de petróleo que llevaba.

México ha estado enviando ayuda alimentaria debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no quería afectar a México aunque estaba en contra de los aranceles anunciados por Trump y nuestro país mantiene su rechazo al embargo a Cuba.