Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, compartió un mensaje en redes sociales para agradecer a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, por el reciente envío de un buque cargado de combustible.

“Gracias #Rusia. Gracias Presidente Putin. Gracias tripulantes del tanquero Anatoly Kolodkin que al atracar en puerto cubano con su valiosa carga de combustible” Miguel Díaz-Canel

En su publicación, el mandatario cubano también agradeció a los tripulantes de la embarcación que arribó a la isla y resaltó que el apoyo es muestra de la buena relación bilateral.

De la misma forma, Miguel Díaz-Canel aprovechó su mensaje para resaltar que su administración se mantiene firme en su defensa por la soberanía ante el acoso reciente que sufre Cuba.

Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel (ALEXANDER NEMENOV/POOL / EFE)

Miguel Díaz-Canel agradece a Vladimir Putin por envío de buque con combustible

La tarde del martes 31 de marzo, el tanquero ruso ‘Anatoly Kolodkin’ atracó en el puerto de Matanzas, en Cuba, con una carga aproximada de 730 mil barriles de petróleo.

Ante ello, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, compartió un mensaje en su cuenta de X con el que agradeció el gesto de apoyo por parte de su homólogo el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En su tuit, Díaz-Canel agradeció a la tripulación del tanquero y a toda Rusia por el respaldo, que dijo, es una muestra del firme apoyo para Cuba y evidencia una “amistad probada” en duros momentos.

Tanquero de Rusia con petróleo para Cuba (@DiazCanelB/X)

Lo anterior dijo, no es exclusivo del momento actual, sino que resaltó que en otras ocasiones a lo largo de la historia ya se han dado esos gestos de apoyo desde Rusia.

Además, el mandatario cubano refirió que ahora se está trabajando en la descarga del crudo para proceder con las etapas de procesamiento, distribución y uso racional de combustible.

Díaz-Canel insiste en soberanía de Cuba ante amenazas de injerencia

Al expresar su agradecimiento a Putin por el envío de un buque con petróleo a Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel insistió en anteponer la soberanía del país ante las amenazas de injerencia.

Sobre ello, el presidente indicó que el crudo que llegó al puerto de Matanzas permitirá que la nación permanezca en defensa de su derecho soberano de importar combustibles.

“Seguiremos defendiendo el derecho soberano de #Cuba a importar combustibles, sin ningún tipo de injerencia ni presiones” Miguel Díaz-Canel

Incluso, resaltó, rechazando cualquier tipo de “injerencia” y “presiones”, en referencia a las constantes amenazas y bloqueos que ha impuesto Estados Unidos durante los últimos meses.

Sobre el petróleo enviado por Rusia, Díaz-Canel reconoció que será insuficiente para remediar la aguda escasez, pero aseveró que “aliviará de manera gradual la situación en las próximas semanas”.