Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este viernes 19 de diciembre que los avances de seguridad del gobierno de México son históricos, pero aún queda mucho por hacer.

El secretario Marco Rubio destacó ante los medios de comunicación que existe una gran cooperación entre México y Estados Unidos, por lo que seguirán trabajando en materia de seguridad.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Marco Rubio afirma que México ha avanzado como nunca en seguridad y reitera cooperación de Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa, Marco Rubio destacó el trabajo del gobierno de México y afirmó que “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”.

Pese a esto, el secretario Marco Rubio señaló que “aún queda mucho por hacer” en materia de seguridad y reconoció que existe una estrecha colaboración entre México y Estados Unidos.

Marco Rubio comentó que la amenaza más importante en la que se tiene que trabajar son los “grupos terroristas criminales”, pues serían la razón de la violencia en la región.

Respecto a la cooperación con América Latina, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos también mantiene cooperación con:

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Colombia, a pesar de las diferencias políticas que existen a nivel institucional