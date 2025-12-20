A través de un mensaje en redes sociales, el embajador Ronald Johnson reconoció los buenos resultados que ha dejado la estrategia de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, México y Estados Unidos realizan acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países” Ronald Johnson

Ronald Johnson reconoce a Sheinbaum por estrategia de seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció a manera de reconocimiento sobre la estrategia en materia de seguridad bilateral que ha emprendido la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la publicación que compartió en X, el funcionario diplomático incluyó un video de una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también reconoció los esfuerzos del gobierno de México.

Secundo lo señalado por @SecRubio: bajo el liderazgo del @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, 🇺🇸🇲🇽 realizan acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países, los hacen más seguros y más prósperos. Aún hay trabajo por delante y nuestra… pic.twitter.com/KQSewPaesq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 19, 2025

Al respecto, Ronald Johnson dijo estar de acuerdo con Marco Rubio, pues aseveró que gracias al trabajo conjunto que llevan a cabo México y Estados Unidos, ambos países son "más seguros y más prósperos“.

En el mismo sentido, el embajador sostuvo que si bien se deben reconocer las acciones “concretas en materia de seguridad", todavía se debe realizar mucho trabajo, en aras se continuar reforzando la cooperación bilateral.

Marco Rubio también reconoció trabajo de Sheinbaum

El pronunciamiento del embajador Ronald Johnson a Claudia Sheinbaum se dio en concordancia con declaraciones previas del secretario de Estado, Marco Rubio, quien también reconoció el trabajo de la presidenta.

Al respecto, Marco Rubio dijo en conferencia de prensa que durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México está “haciendo más en el tema de seguridad”, que todo lo hecho en la historia.

Al ahondar en detalles, refirió que el gobierno federal mexicano ha desplegado una estrategia de enfrentamiento frontal contra el crimen organizado y las amenazas transnacionales, con coordinación activa entre agencias de ambos países.

Además, resaltó que las acciones han incluido despliegues en zonas marítimas y combate al narcotráfico, además de trabajo coordinado con otros países latinoamericanos para estrategias regionales.

Ante ello, el funcionario del gobierno central estadounidense, sentenció que si bien aún queda mucho por hacer, la cooperación que se ha establecido en la actualidad, ha dejado buenos dividendos.