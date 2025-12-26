A partir del 26 de diciembre de 2025, entró en vigor una nueva normativa en Estados Unidos que permite capturar datos biométricos de visitantes extranjeros en los controles fronterizos.

Esta medida fue anunciada en octubre del mismo año y aplica a extranjeros que entren y salgan de Estados Unidos por cualquiera de sus fronteras; sea en tierra, aire o mar.

Estados Unidos toma datos biométricos de visitantes y residentes extranjeros

Autoridades de Estados Unidos dejaron en claro que los datos biométricos que se capturan en los controles fronterizos, aplica tanto a visitantes, como a residentes permanentes y temporales de origen extranjero.

Bandera de Estados Unidos (Unsplash)

Siendo más específicos, Estados Unidos toma los datos biométricos en sus controles fronterizos a las siguientes personas de origen extranjero:

Residentes permanentes

Residentes temporales

Trabajadores temporales

Menores de edad

Adultos mayores

Turistas

Todas estas personas deberán de dejar sus huellas dactilares y registro facial, entre otras cosas, al momento de ingresar y salir de territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esto se hace para “abordar preocupaciones de seguridad nacional”.

Por su parte, activistas y organizaciones por los derechos civiles, han criticado la medida, pues no se menciona qué se hará con los datos recabados, cuánto tiempo estarán vigentes ni quién los manejará.

Entrega de datos biométricos en controles fronterizos busca aumentar la seguridad en EU

El DHS señala que la entrega de datos biométricos en controles fronterizos ayudará mejorar la seguridad interna en Estados Unidos.

Principalmente, los datos biométricos dados en controles fronterizos de Estados Unidos reforzarán el combate en los siguientes aspectos:

Terrorismo

Uso fraudulento de documentos de viaje

Sobrestadía de los visitantes

Información incorrecta o incompleta de viajeros

Datos biométricos (Pinterest)

Además, esta medida se suma a otra iniciativa presentada por Donald Trump el 10 de diciembre de 2025, donde se pedirá que turistas de 42 países entreguen su historial de redes sociales.

Lo cual endurecerá las trabas al momento de tratar de ingresar a Estados Unidos por alguna de las fronteras que cuenta el país.