El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo energético con Japón que incluye la instalación de minerales críticos en el estado de Georgia.

“Este es un momento muy emocionante e HISTÓRICO para los Estados Unidos de América y Japón. ¡Felicidades a todos!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A decir de Donald Trump, son tres proyectos los que Estados Unidos realizará en colaboración con Japón por una inversión conjunta de 550 mil millones de dólares:

Instalaciones de Petróleo y Gas en el estado de Texas

Generación de Energía en el estado de Ohio

Minerales Críticos en el estado de Georgia

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (Kiyoshi Ota/AFP)

Trump destaca acuerdo energético y de minerales críticos con Japón

En su anuncio en redes sociales, Donald Trump agregó que Japón acordó un conjunto de inversiones por la cantidad de 550 mil millones de dólares en Estados Unidos, lo que creará cientos de miles de empleos en el país.

Sobre los proyectos, el presidente destacó que la planta de energía a gas en Ohio será la más grande de la historia, con tres veces más capacidad.

Mientras que la instalación de GNL en el Golfo de América impulsará las exportaciones y fortalecerá el dominio energético de Estados Unidos.

En tanto, la instalación de Minerales Críticos pondrá fin a la “insensata dependencia” de fuentes extranjeras, agregó Donald Trump.

Donald Trump destaca papel de aranceles en inversiones de Japón

Donald Trump destacó la magnitud de estas inversiones de Japón, señalando que solo han sido posibles gracias a la política de aranceles implementada durante su administración.

“La magnitud de estos proyectos es tan grande que no podrían realizarse sin una palabra muy especial: ARANCELES”

En las siguientes semanas se tiene previsto un encuentro entre la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el presidente estadounidense Donald Trump, donde se bordaría la relación diplomática y comercial entre ambas.